Nideggen - Gefällte Bäume: Kurzfristige Räumung nicht möglich

Nideggen. Nach den illegal gefällten Bäumen im Bereich „Dauven“ bleibt der Weg zwischen Abenden und Berg voraussichtlich noch bis Ende Mai gesperrt.

Wie Nideggens Bürgermeister Marco Schmunkamp (parteilos) mitteilt, sei eine kurzfristige Räumung der gefällten Bäume nicht möglich, weil unter anderem schützenswerte Bodendenkmäler den Einsatz von Großgerät erschweren. Zudem sei teilweise in den steilen Hängen Handarbeit gefragt. Alle von der Fällaktion betroffenen Eigentümer wollen die Parzellen nun in Eigenregie räumen. Bis zum Abschluss der Arbeiten bleibt der Weg gesperrt. Schmunkamp: „Die Stadt bittet weiter darum, sich an die Absperrung zu halten, auch wenn es sicherlich sehr ärgerlich ist.“