Düren.

Baudezernent Paul Zündorf sagt es im Brustton der Überzeugung: „Wir werden das Gebäude übernehmen.“ Gemeint ist die ehemalige Sparkassen-Filiale in der Arnoldsweilerstraße, in der sich das Stadtmuseum befindet. Kleine Einschränkung: „Wir haben die Sparkasse gebeten, eine Untersuchung aller vermuteten Schadstoffprobleme zu veranlassen.“ Liegen die Ergebnisse vor, würde die Entscheidung fallen, versichert Zündorf. Aber kommt es auch so?