Gastronomie an der „Sophie“: Jülich zieht mit Von: vpu

Letzte Aktualisierung: 21. Januar 2018, 13:26 Uhr

Jülich/Niederzier. Bei den Bemühungen der Gemeinde Niederzier, am Fuß der Sophienhöhe zwischen Niederzier und Hambach einen Gastronomie-Bau (200 Quadratmeter) plus Infobereich zu errichten, wird ihr die Stadt Jülich keine Steine in den Weg legen.