Zwei weitere Familien aus dem Kreis beteiligen sich

Neben dem Garten von Karin und Peter Leuchtenberg können noch zwei weitere Gärten im Kreis Düren besichtigt werden.

Dorothea Hüffelmann präsentiert ihren 1600 Quadratmeter am Lindenplatz 5 in Merzenich großen, naturbelassenen Garten, der hinter einem 200 Jahre alten Fachwerkhaus liegt, an den Wochenenden 21./ 21. Mai und 16./17. September, täglich jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Isabel und Wolfgang Hund zeigen ihren 320 Quadratmeter großen Garten respektive ihre Gartenbereiche mit vielen Gehölzen, Beeten und Wildstauden am Sonntag, 21. Mai, von 10 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 18. Juni, von 10 bis 18 Uhr, an der Tilsiter Straße 7 in Nörvenich.

Weitere Informationen im Internet unter

www.offene-gartenpforte-rheinland.de