Arnoldsweiler.

Zur Halbzeit stellten sich am Donnerstagabend wohl die meisten Zuschauer des ersten Halbfinales der Fußball-Stadtmeisterschaft die Frage: Können die Bezirksliga-Fußballer der Dürener Sportfreunde den Zwei-Tore-Vorsprung halten? Sie führten gegen die Reserve des 1. FC Düren mit 4:2. 45 Minuten trennten sie also noch vom Einzug in das Endspiel am Sonntag.