Gleichgeschlechtliche Ehen im Südkreis

Im Südkreis ist erst eine sehr überschaubare Anzahl an gleichgeschlechtlichen Ehen geplant. „Wir sind hier Provinz“, kommentierte das Christine Schmitz, Sachgebietsleiterin im Dürener Standesamt. Dort sind nur drei bis vier Umwandlungen von eingetragenen Lebenspartnerschaften in Ehen angekündigt. In Kreuzau hingegen sind zwei terminiert und bereits fünf angefragt. In den meisten anderen Gemeinden wurde bisher jedoch kein Interesse bekundet.