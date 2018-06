Birkesdorf - Frühstück zum Selbstkostenpreis in der Matthias-Claudius-Schule

Birkesdorf. Peter Koschorreck hat eine orangene Schürze angezogen und füllt gerade frisch geschnittenes Obst in Becher. Seit 7.30 Uhr ist der Politiker und Pensionär mit weiteren Mitstreitern vom „Arbeitskreis Gegen Kinderarmut in Birkesdorf“ in der Mensa der Matthias-Claudius-Schule am Werk, hat auch bereits Hundert Brötchen belegt.

„Alles halal versteht sich“, erklärt er mit Blick auf die vielen muslimischen Schüler, die bekanntlich kein Schweinefleisch essen dürfen. Auch gekühlte Getränke stehen bereit. In wenigen Minuten geht es los. Dann ist große Pause und die Mensa wird „gestürmt“.

Seit Anfang Juni sorgt der Arbeitskreis in der Matthias-Claudius-Schule dafür, dass die 340 Schüler ein gesundes Frühstück zum Selbstkostenpreis erhalten können. „Das war ein langgehegter Wunsch der Schüler“, berichtet Koschorreck. Auch die Lehrer mussten immer wieder feststellen, dass Schüler aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zu Hause frühstücken und auch kein Pausenbrot mit zum Unterricht bringen.

Dabei liegt auf der Hand, dass Kinder, die gut gefrühstückt haben, nicht nur besser gelaunt sind, sondern auch konzentrierter dem Unterricht folgen und besser lernen, betont Koschorreck. In besonderen Härtefällen werden auch Gutscheine ausgegeben. Das wird unter anderem Dank einer monatlichen Spende der katholischen Kirchengemeinde möglich.

Der Arbeitskreis gegen Kinderarmut, in dem auch Vertreter der Kirchen, von Kitas, Schulen und Parteien vertreten sind, hat bereits 13 ehrenamtlicher Helfer gefunden, die sich im täglichen Wechsel in Dreier-Teams um die Zubereitung und den Verkauf des Frühstücks kümmern. „Wir suchen aber auch noch weitere Helfer“, erklärt Koschorreck, die sich entweder direkt in der Schule unter Telefon 02421/69377-0 melden können. Die Brötchen werden täglich angeliefert, um die übrigen Einkäufe kümmert sich Schulsozialarbeiterin Jutta Lokitek.

Das erste Projekt des Arbeitskreises soll nicht das letzte sein. Schon in Kürze wollen die Ehrenamtler im Kooperation mit dem städtischen Jugendamt die „Birkesdorfer Börse“ starten. Nach dem Vorbild der Taschengeldbörse sollen Senioren, die zum Beispiel Hilfe beim Rasenmähen oder Einkauf benötigen, mit Jugendlichen zusammengebracht werden, die sich ihr Taschengeld aufbessern wollen.

„Ein Modellprojekt, das bei Erfolg auch auf andere Stadtteile ausgedehnt werden könnte“, ist Koschorreck überzeugt.