Gemeinsam an früh Verstorbene erinnern

Unter dem Titel „Ein Licht für dich!“ findet am Sonntag, 29. Oktober, ab 18 Uhr in der Annakirche ein Gottesdienst im Gedenken an früh Verstorbene statt. Musikalisch begleitet wird er von der Gruppe Senfkorn. Diese Andacht bildet den Auftakt für den ersten bundesweiten Gedenktag für früh Verstorbene. In den kommenden Jahren sollen weitere Veranstaltungen hinzukommen.

