Düren.

Für Nadja (17) und ihre Freundin Maria (18) ist die Karnevalsfeier an Weiberfastnacht für Jugendliche auf dem Kaiserplatz in Düren jedes Jahr eine Pflichtveranstaltung. „Seit Jahren kommen wir hierher“, schreit Nadja gegen die Musik an, die von der Bühne wummert. Schließlich kenne man hier alle, treffe Freunde, habe Spaß, die Musik und die Stimmung seien am besten, ergänzt die junge Frau, die als Indianerin verkleidet ist.