Düren - Frau steht auf der Straße, Mann an der Fahrertür: Versuchter Angriff auf Autofahrerin?

Düren. Nach einem bizarren Vorfall in der Nacht zu Heiligabend ermittelt die Polizei Düren. Womöglich hat ein noch unbekanntes Paar versucht, eine Autofahrerin auszurauben.

Etwa um 2.30 Uhr am 24. Dezember war eine 42 Jahre alte Frau aus Merzenich mit ihrem Wagen auf der Kölner Landstraße unterwegs. Sie fuhr von Merzenich in Richtung Innenstadt, als sie zwischen Yorckstraße und Robert-Koch-Straße eine Frau auf der Straße sah. Die Autofahrerin bremste ab, um die Wartende zu umfahren, die ihr jedoch den Weg versperrte. Als die Merzenicherin anhielt, lehnte sich die Unbekannte auf die Motorhaube.

Es kam noch Unangenehmer: Ein Mann kam schreiend an die Fahrertür und versuchte, diese zu öffnen. Die 42-Jährige hatte die Türen allerdings verriegelt, so dass es den Fremden nicht gelang, in das Wageninnere vorzudringen.

Der erschrockenen Merzenicherin gelang es, das Paar hinter sich zu lassen und weiterzufahren. Die Polizei nahm am Donnerstag eine Strafanzeige auf wegen des Verdachts auf einen versuchten räuberischen Angriff.

Die Frau ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, schlank und hat lange dunkle Haare, die zu einer Hocksteckfrisur frisiert waren. Sie war bekleidet mit einem Jeansminirock, einem dunklen Pullover und Stiefeln. Das Alter ihres Begleiters wird auf 35 bis 40 Jahre geschätzt. Er ist schlank, hat sehr kurzes, helles Haar und trug einen dunklen Pullover mit V-Ausschnitt.

Hinweise auf die gesuchten Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421/949-6425 entgegen.