Mariaweiler.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU wählte vergangene Woche in ihrer Bezirksversammlung den neuen Vorstand und segneten Neuerungen in ihrer Geschäftsordnung ab. 44 Stimmberechtigte Mitglieder trafen sich in der alten Molkerei in Mariaweiler.