Düren.

Wenn Elmar Valter über seine Arbeit redet, ist das so, als würde jemand über sein Hobby sprechen. Er steht an diesem Montag in der Gürzenicher Galerie Heidbüchel und schaut auf seinen Laptop. Valter zeigt Fotos, die er zuletzt gemacht hat. Mit engagierten Gesten erzählt er, wie er in der afrikanischen Wüste eine alte Siedlung fotografiert hat, er erinnert sich genau, wie die Sonne durch Balken hindurchschien und ein nettes symmetrisches Muster auf das Bild zauberte.