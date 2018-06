Düren - Forum Medizin: Bei einem Schlaganfall zählt jede Sekunde

Düren. Wenn beim Gegenüber eine Gesichtshälfte schlaff ist und das Lächeln asymmetrisch wird, wenn die Person nicht ohne Schwierigkeiten beide Arme gleich hochheben kann oder wenn die Aussprache langsam oder verwaschen wird – dann ist es ist höchste Zeit für einen Notruf. Schon eins dieser drei Anzeichen – Gesicht, Arme, Sprache – reicht aus für den Verdacht auf einen Schlaganfall.

Drei Vorträge und Gelegenheit für Fragen Das Forum Medizin findet am Mittwoch, 4. Juli, in der Cafeteria des St. Augustinus Krankenhauses, Renkerstraße 44, statt. Ab 18.30 Uhr werden drei Experten referieren. Neben Chefarzt Herbert Breuer (Foto) hält auch Oberarzt Dr. med. Chhay Heang Lay einen Vortrag („Akute Schlaganfallbehandlung“). Außerdem spricht AOK-Expertin Andrea Amen zum Thema „Pflegebedürftigkeit – was nun?“. Alle drei stehen für Fragen zur Verfügung. Die Anreise zum Krankenhaus ist nur aus Richtung Westen, von Rölsdorf oder Lendersdorf aus, möglich, da die Renkerstraße teilweise gesperrt ist.

Wie Patienten dann akut behandelt werden, was man in Sachen Ernährung, Sport und Reisen nach einem Schlaganfall beachten sollte und was im Falle der Pflegebedürftigkeit wichtig ist, steht im Fokus des kommenden Forums Medizin am Mittwoch, 4. Juli. Einer der drei Experten, die dann referieren werden, ist Herbert Breuer. Der 60-Jährige ist seit zwei Jahren Chefarzt der Neurologie beim St. Augustinus Krankenhaus. Er betont: „Es ist gut, dass der Schlaganfall immer mehr als Notfall wahrgenommen wird.“ Teilweise sei es zwar immer noch so, dass Menschen abwarten, um zu sehen, ob die Symptome von alleine wieder nachlassen. „Diese halbe Stunde ist für uns aber immens wichtig“, sagt der Spezialist.

Er und seine Kollegen von der sogenannten Stroke Unit, der Spezialstation für Schlaganfallerkrankte, müssen so schnell wie möglich mit der gezielten Behandlung beginnen. Hier gilt laut Breuer der Grundsatz: „Time is brain“ – je schneller die Behandlung beginnt, desto weniger Schaden nimmt das Gehirn.

Mit speziellen Methoden zur Gerinselentfernung aus den Gehirnschlagadern gebe es mittlerweile erstklassige Möglichkeiten, gezielt zu therapieren. Wurde früher eher symptomorientiert behandelt, so wird seit Jahren viel ursächlicher therapiert. „Der Schlaganfall ist momentan das entscheidendeThema für die Neurologie, weil es so viele Entwicklungen in der Therapie gibt“, erläutert Breuer.

Er führt weiter aus, dass der Schlaganfall nicht ohne Grund als Volkskrankheit gilt: „Nach Krebs und Herzkreislauf ist der Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache in Deutschland.“ Wie man dem ersten Schlaganfall vorbeugen oder einen weiteren verhindern kann, erklärt Herbert Breuer in seinem Vortrag beim Forum Medizin. „Man kann sich vollständig erholen und danach das Risiko minimieren. Es ist aber auch nicht so selten, dass Patienten Beeinträchtigungen behalten.“ Dann gelte es, damit umgehen zu lernen und dafür zu sorgen, dass keine neuen Probleme hinzukommen. Er stellt ein Sieben-Punkte-Programm aus den Vereinigten Staaten vor, das unter anderem auf Blutdruck, Ernährung und Sport eingeht.