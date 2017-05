Flair in der Werkstatt: Fotografien, Installationen, Malerei und Skulpturen

Düren.

Eine Ausstellung mit Arbeiten von Brigitte Lieser-Dick, Jutta Gigler, Fronk, Detlef ‚Detti‘ Dick, Armin Müller-Soldwedel, Didi Krüger, Jens Turowski, Thamores, Guido Jünger, Christian Reinartz und Karl ‚Charly‘ Kintzel wird am Mittwoch, 24. Mai, in der Kfz-Werkstatt Dick an der Gartenstraße 19-21 in Düren unter dem Titel „Werkstattflair“ eröffnet.