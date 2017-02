Wie schnell die Wehr am Einsatzort ist

Um zu ermitteln, wie schnell die Feuerwehr nach der Alarmierung am Unglücksort sein kann, ist das Stadtgebiet in verschiedene Zonen unterteilt worden. Unter Berücksichtigung der Tageszeit, der Infrastruktur oder des Verkehrsaufkommens wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit unter anderem untersucht, welche Zeit die Feuerwehrwagen brauchen.

Ein neuer Standort an der Veldener Straße sei günstiger als der jetzige an der Brüsseler Straße. Allerdings sollen auch nach einem Neubau im Norden der Stadt Einheiten in der derzeitigen Wache im südlichen Stadtgebiet bleiben.