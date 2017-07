Feuerwehr: Bis Frühjahr Klarheit über Auszahlung Von: ja

Letzte Aktualisierung: 12. Juli 2017, 14:28 Uhr

Düren. SPD-Fraktionschef Henner Schmidt ist guter Dinge, dass die Stadt die Entschädigung an 89 Feuerwehrmänner für nicht bezahlte Mehrarbeit in den Jahren 2001 bis 2006 in Höhe von 696.000 Euro bis Frühjahr 2018 komplett auszahlen kann.