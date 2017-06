Düren.

Nach dem Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft im Einer-Canadier sowie der Vizemeisterschaften im Einer-Kajak vor 14 Tage in Neuss sicherte sich der elfjährige Felix Raumann vom Dürener Kanu Club nun auch den Titel des Deutschen Vizemeisters in der Einer-Canadier-Mannschaft in Bad Kreuznach.