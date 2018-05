Dueren - Felix Raumann erneut Deutscher Meister im Kanuslalom

Dueren. Felix Raumann vom Dürener Kanu-Club verteidigte erfolgreich seinen Titel beim Saisonstart fbei den Westdeutschen Meisterschaften. Der Kanu-Club Hohenlimburg richtete den Wettbewerb im Kanuslalom im Wildwasserpark Hagen-Hohenlimburg aus.

Dort fanden im vergangenen Jahr noch die Europameisterschaften der Junioren ausgetragen. Der 12-jährige Felix Raumann konnte seinen Titel trotz Altersklassensprung in die Gruppe der Schüler A im Einer-Kanadier erfolgreich verteidigen.

Den zweiten Titel sicherte sich Felix in der Disziplin der Kajak-Mannschaften mit seinen Vereinskameraden Jan Brand und Jonas Büchner. In dieser Disziplin gehen die drei Jungs Ende Mai bei den Deutschen Schülermeisterschaften in Führt als Mitfavoriten an den Start, wenn es um den Titel des Deutschen Schülermeisters geht.