Niederzier.

In Huchem-Stammeln hat am Montagnachmittag ein Feld auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern gebrannt. Viele Anrufer meldeten der Feuerwehrleitstelle Düren das Feuer, das ab 14 Uhr hinter dem nahe gelegenen Gewerbegebiet an der Autobahn 4 wütete.