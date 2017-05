Hürtgen.

Die Alte-Herren-Abteilung führt in manchen Sport- und Fußballvereinen ein eher stilles Dasein und tritt selten in die Öffentlichkeit. Anders beim FC Grenzwacht Hürtgen: Da sind die Alten Herren offensichtlich eine tragende Säule des Vereins, sie feierten am Samstag das 50-jährige Bestehen ihrer Abteilung mit einem stimmungsvollen Festabend und zahlreichen honorigen Gästen. Ihr rühriges Wirken ist nachzulesen in einer umfangreichen Festschrift.