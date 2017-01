Düren. Die Faszination des Wassertropfens: Was sich hinter einem Tropfen verbergen kann, bannt der Dürener Fotokünstler Dieter Kurth auf seine Bilder. Der Elektroingenieur in Diensten eines weltweit agierenden Druckerherstellers nennt seine Werke „Wasserskulpturen im Farbenrausch“.

Einen idealeren Raum für die Ausstellung seiner vor Farblichkeit sprühenden Bilder, die bereits in der Galerie Muna Götze in Nideggen zu sehen waren, kann sich der Freund der Tropfenfotografie kaum vorstellen. Die sehenswerten Bilder können vom 19. Januar bis 24. Mai im Foyer der Stadtwerke Düren (SWD) an der Arnoldsweilerstraße besichtigt werden.