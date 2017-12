Trainer Stefan Falter: „Ein schönes Spiel mit interessanten Aspekten“

„Wir haben unsere Aufgabe mit Spielfreude, Coolness und sehr fokussiert bewältigt“, freute sich Stefan Falter, der Trainer der SWD Powervolleys, über den 3:0-Sieg gegen Abiant Groningen. Nach den Arbeitssiegen über die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen und den Bisons Bühl hätten die 1400 Zuschauer in der Arena Kreis Düren ein „schönes Volleyballspiel mit interessanten Aspekten“ gesehen. Den Trainer freute das Spiel seiner Schützlinge so, dass er eigentlich keinen Akteur hervorheben wollte, aber beispielsweise darauf verwies, dass Mittelblocker Tim Broshog und Michael Andrei besonders explosiv zu Werke gingen, weil sie das Zuspiel des gegnerischen Stellers vorausschauend lasen und so manchen Angriff des niederländischen Meisters blockten.

Ein Lob Falters gab es darüber hinaus für Powervolleys-Libero Blair Bann: Der kanadische Nationalspieler hatte seinem Coach schon relativ früh eine taktische Änderung in der Abwehrarbeit vorgeschlagen. Stefan Falter: „Unsere Vorgaben sind nicht in Stein gemeißelt. Wir erwarten ja von unseren Spielern, dass sie mitdenken und Vorschläge unterbreiten, um unsere Überlegungen zu optimieren.“ Banns Gedankenspiele trugen zum Dürener Erfolg bei.

Das Rückspiel in Groningen dürfte keine einfache Angelegenheit werden. Zum Weiterkommen reicht es nicht, wenn Düren nur einen Satz gewinnt. Die beiden Partien werden nämlich wie Meisterschaftsspiele gewertet. Der Sieger erhält also für ein 3:0 und ein 3:1 drei Punkte. Gewinnt er aber 3:2, bekommt er zwei Punkte, der Verlierer einen. Folglich müssen die Powervolleys mindestens zwei Sätze gewinnen, um durch zu sein. Ansonsten steht der „Golden Set“ an.