Birkesdorf.

„Räuber“-Fans aufgepasst: Die Kölner Kult-Gruppe lässt in Birkesdorf das „Trömmelche“ erklingen und gibt am Dienstag, 13. Juni, ein exklusives Fan-Konzert in der Festhalle, für das es keine Karten zu kaufen gibt. Zwei Tage nach dem sicherlich emotionalen Abschied von Gründer, Songschreiber und Frontmann Karl-Heinz „Charly“ Brand im Kölner Tanzbrunnen ist das Fankonzert in Birkesdorf der erste Auftritt der neuen „Räuber“.