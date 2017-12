Vossenack.

Es ist noch nicht die Uraufführung gewesen, dafür aber eine vielumjubelte Vorpremiere, die am Freitag- und Samstagabend in der Aula des Franziskus-Gymnasiums in Vossenack über die Bühne ging. Vor einigen Monaten während eines Schulfestes gewährten die Macher der Rockoper „Unlimited“ das erste Mal einen kleinen Einblick in ihr Schaffen, das vor rund sechseinhalb Jahren mit einer ersten Idee begann.