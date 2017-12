Evangelische Gemeinde zu Düren lädt für den zweiten Adventssonntag ein

Düren. Es ist schon eine über 30-jährige Tradition bei der Evangelischen Gemeinde zu Düren, dass der 2. Advent in Düren mit einem Familientag gefeiert wird. Er beginnt am 10. Dezember, 11 Uhr, mit einem abwechslungsreichen Familiengottesdienst in der Christuskirche am Peter-Beier-Platz.

Der Gottesdienst wird vom Kinderchor mitgestaltet. Der Familientag geht dann im Haus der Evangelischen Gemeinde weiter. Dort erwartet alle eine leckere Suppe, verschiedene selbst gebackene Kuchen und frische Waffeln. Es gibt auch wieder zahllose antiquarische Bücher zu entdecken.

Im Mittelpunkt stehen natürlich die Angebote für Kinder und Jugendliche: Da kann nach Herzenslust gebastelt und gebacken werden. Lebkuchen werden verziert, und in der Turnhalle können die Kids toben.

Ausstellung der Stühle

Einen besonderen Höhepunkt bildet die Ausstellung der Stühle, die Jung und Alt zum Reformationsfest gestaltet haben und die seitdem in der Christuskirche stehen. Am 2. Advent werden einige von ihnen im Großen Saal zu sehen sein: „Was gäbe ich drum, um diesen Stuhl nach Hause mitzunehmen?“ Es gibt also die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen Stuhl sein eigenes Zuhause zu verschönern.

Gegen 12.30 Uhr sind alle zur adventlichen „Hausmusik“ eingeladen! Das heißt: Wer will, kann Adventslieder mitsingen, und wer auf seinem Instrument passende Musik beisteuern möchte, kann das ebenfalls gerne tun – er muss nur sein Instrument mitbringen.

Auch der Eine-Welt-Laden wird geöffnet haben. Für Essen, Trinken und Bücher werden keine festen Preise genommen, sondern „jeder gibt, was er möchte.“