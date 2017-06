Aachen/Düren.

Eine regelrechte Engelsgeduld legte der junge Polizist Thomas W. (28) am Dienstag vor der 5. Großen Strafkammer am Aachener Landgericht an den Tag. W. war geladen worden, weil auch er in dem brutalen Knöllchenstreit am 12. November vergangenen Jahres im Dürener Grüngürtel eine Faust ins Gesicht bekommen hatte.