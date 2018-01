Heimbach - Es gibt erste Interessenten für das Kloster Mariawald

Heimbach.

Das Ziel ist klar: Der Förderverein der Abtei Mariawald will alles daran setzen, die Schließung des Klosters in Heimbach so lange wie möglich herauszuzögern. In der vergangenen Woche hatte der Päpstliche Kommissar, Abt Bernardus Peeters, offiziell das Aus von Deutschlands einzigem Trappistenkloster bekanntgegeben.