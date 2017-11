Erst gesungen, dann bestohlen: „Kleinfamilie” trickst Seniorin aus

Düren.

„Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind...”, dieses oder ähnliche Martinslieder haben Kriminelle gemeinsam mit einer 81-Jährigen in Düren gesungen und sie anschließend bestohlen. Die angebliche Familie aus Vater, Mutter und kleinem Sohn hatte in der vergangenen Woche bei der Seniorin geklingelt und ihr Martinslieder vorgesungen, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Frau stimmte ein und ließ das Trio anschließend in ihr Haus.