Nideggen.

„Das ist ein wichtiger Vertrag und ein richtiger Schritt, damit sich die Stadt weiterentwickeln kann.“ Nideggens Bürgermeister Marco Schmunkamp nahm in der vergangenen Woche kein Blatt vor den Mund. Er machte seiner Freude Luft, dass sich mit der Firma Holzem GmbH aus Grafschaft ein Erschließungsträger gefunden hat, der eine Fläche von 25.000 Quadratmetern, was 2,5 Hektar entspricht, zwischen dem Discountergebiet vor den Toren Nideggens und dem Schulzentrum in Angriff nimmt.