Erneut Schüsse auf Auto? Polizei sucht wieder Zeugen

Merzenich. Ist Merzenich ein weiteres Mal auf ein Auto geschossen worden? Ein Autofahrer und seine Beifahrerin haben am vergangenen Montag ein verdächtiges Geräusch wahrgenommen. Bereits zwei Tage zuvor am 4. November stellte ein 75-Jähriger nach einem Aufschlag an seiner Frontscheibe ein Einschlagloch fest.

Laut Polizeibericht fuhr der 53-Jährige um 13:55 Uhr die L 264 aus Richtung der Autobahnanschlussstelle in Richtung Girbelsrath. In Höhe der Brücke bei Neu-Morschenich stellte seine Beifahrerin und er eine Beschädigung an der Windschutzscheibe fest.

Auch in diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass auf die Scheibe geschossen wurde.

Deshalb sucht die Polizei erneut nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben, die mit den Vorfällen in Verbindung stehen könnten.

Zeugen werden gebeten, sich an den zuständigen Ermittler unter der Telefonnummer 02421/949-5212 zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421/949-6425 Hinweise entgegen.