Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewalt

Düren. Die Dürener Bevölkerung gedenkt alljährlich am 16. November der Opfer des Bombenangriffs auf die Stadt am 16. November 1944 und aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Im Vorfeld eröffnet am Donnerstag, 2. November, 16 Uhr, im Foyer des Rathauses die Ausstellung „VorBILDER – Sport und Politik vereint gegen Rechtsextremismus“, die bis zum 23. November zu den Öffnungszeiten besucht werden kann. Am Donnerstag, 9. November, 19 Uhr, finden an den Rückriem-Stelen Mahnstunden statt: am Amtsgericht, Gerstenmühle, Schützenstraße, Wernersstraße, LVR-Klinik, Schulhof Anne-Frank-Gesamtschule (Mariaweiler), Ecke Neußer-/Cormeillestraße (Arnoldsweiler), am alten Rathaus (Birkesdorf), Schillingsstraße/Möschengasse (Gürzenich) und am Schneidhausener Weg (Lendersdorf).

Am Donnerstag, 16. November, führt ab 14.30 Uhr ein Schweigemarsch vom Friedhofseingang des Neuen Friedhof Düren-Ost zum Gemeinschaftsgrab, wo der Opfer des großen Bombenangriffs gedacht wird. Es gibt eine kostenlose Fahrgelegenheit mit einem Sonderbus um 14.15 Uhr vom Kaiserplatz zum Neuen Friedhof und gegen 15 Uhr zurück. Um 15.20 Uhr beginnt das Gedenken am Mahnmal vor dem Rathaus. Einen ökumenischen Gottesdienst halten Pfarrer Hans-Otto von Danwitz und Pfarrer Stephan Schmidtlein ab 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Anna.