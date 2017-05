Kreuzau.

„Sagen wir es so: Ich möchte nicht mit mir tauschen“, scherzte der für seine Enthüllungsreportagen bekannte 74-jährige Günter Wallraff am Freitag bei einem Gesprächs- und Leseabend im Restaurant „Strepp am See“. Es war die Antwort auf die Frage des Moderators Johannes Junggeburth nach seinen aktuellen Projekten. Und die seien vielfältig, voller Einzelschicksale von Menschen, denen er zu ihrem Recht verhelfen wolle.