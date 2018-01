Düren.

Henner Schmidt hat am Freitagabend nicht selbst gesprochen, aber vom Neujahrsempfang des 1. FC Düren hallt seine Botschaft wohl am längsten nach. Wolfgang Spelthahn, Landrat und 1.-FCD-Präsident, verlas für den verhinderten Vorsitzenden des GFC Düren 99 folgende Zeilen: „Wir sind noch nicht am Ziel, aber ein gutes Stück der Wegstrecke hin zu einem Zusammengehen unserer beider Vereine ist erfolgreich zurückgelegt. Auch sehe ich auf beiden Seiten den Willen, den eingeschlagenen Kurs weiterzuverfolgen.“