Eisernen Hochzeit: Josef und Eva Zajonczkowski schwärmen noch heute von ihrer Heirat

Kreuzau. Am Anfang standen Not und Sorgen. Die Aussichten, die die jungen Eheleute Zajonczkowski am Beginn ihres gemeinsamen Lebensweges vorfanden, waren alles andere als rosig. Aber mit viel Einsatz haben sie es geschafft: Jetzt durften sie nach 65 Jahren in ihrem Haus an der Kolpingstraße in Kreuzau das seltene Fest der Eisernen Hochzeit im Kreis der Familie feiern.

Josef Zajonczkowski (90) stammt aus dem Teil von Polen, der heute zur Ukraine gehört. „Ganz in der Nähe der Dürener Partnerstadt Stryj“, weiß er zu erzählen. Seine Ehefrau Eva, geborene Specht (85), wurde im früheren Jugoslawien, in der Nähe von Belgrad, geboren. Beide sind deutschstämmig.

Es waren die Wirren des Krieges und der Nachkriegszeit, die sie zusammenführten. In einem Flüchtlingslager in Scharding bei Passau kreuzten sich ihre Wege. Aus dem Lager kamen sie ins Badische und heirateten am 17. Oktober 1952 in Heppenheim. Von der Hochzeit schwärmen die Eheleute noch heute. „Wir gingen in einem Zug durch das Dorf zur Kapelle, während die Einheimischen an den Fenstern standen“, erinnert sich Eva Zajonczkowski.

Über eine Schwester des Ehemannes, die bereits in Stockheim lebte, fand das Ehepaar den Weg in den Raum Düren. Dort fand Josef Zajonczkowski Arbeit als Stuckateur bei der Dürener Bauunternehmung Neugebauer. Fast ausschließlich in Eigenleistung baute das Ehepaar, Eltern eines Sohnes und einer Tochter sowie Großeltern von fünf Enkeln, das eigene Heim. Seit mehr als 50 Jahren ist Josef Zajonczkowski Mitglied der Kirmesgesellschaft Kreuzau.

Doch obwohl in Kreuzau angekommen ist das Ehepaar immer noch der alten Heimat verbunden. „Mir fehlen die alten Freunde aus der Jugend und der Schulzeit“, meint Eva Zajonczkowski. Auch wenn sie Bürgermeister Ingo Eßer und Ortsvorsteher Manfred Kempen bei deren Besuch versicherten, sich in Kreuzau wohlzufühlen.