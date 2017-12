Aachen/Düren - Einschüchterung eines Mieters: Täter sprechen von „Überredungsversuch“

Aachen/Düren.

Die Darstellungen, was im Dachgeschoss eines Mietshauses in Norddüren im Juli 2015 passiert war, gingen bei der Zeugenbefragung erheblich auseinander. Was aus dem Mund des 26-jährigen Beschuldigten Marcus V. aus Düren am Montag vor der 1.Großen Strafkammer am Aachener Landgericht noch wie ein eher gutmütiger Überredungsversuch bei einem widerspenstigen Mieter anmutete, hörte sich bei der Aussage des Opfers doch ganz anders an.