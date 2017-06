Eine spannende Reise mit Kornett, Saxofon und Banjo

Düren. Das letzte Andantino-Konzert der Saison am Sonntag, 2., und Montag, 3. Juli, hält noch etwas ganz Besonderes bereit: Da zur gleichen Zeit die Dürener Jazztage stattfinden, macht Andantino auch die Kinder mit der Welt der Jazzmusik bekannt.

In der Kulisse einer Großstadt begegnen die großen und kleinen Entdecker mit dem Andantino-Team Anja Leu und Lisa Klingenburg der Jazzband „Dixie-Diamonds“. Sie wird für die Kinder swingende Melodien und Rhythmen von Dixieland- und New-Orleans-Jazz spielen. Die vier Musiker der Band treten regelmäßig bei Jazzfestivals in ganz Deutschland auf. Bei Andantino stellen sie ihre besonderen Instrumente vor: Kornett, Saxofon, Banjo und Helikon. Auf ihrer Reise begegnen sie weiteren spannenden Menschen, wie einem jungen Tänzer.

Um möglichst viele Kinder zu erreichen, bietet das Andantino-Team zwei Familienkonzerte am Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr und 15 Uhr, an. Am Montag, 3. Juli, findet jeweils ein Kita-Konzert um 9.30 Uhr und ein Grundschulkonzert um 11 Uhr statt. Karten zum Preis von 5 Euro für Kinder und 10 Euro für Erwachsene sind für alle Familienkonzerte im „iPunkt“, Markt 6, in Düren Telefon 02421/252525 erhältlich. Restkarten gibt es an der Tageskasse auf Schloss Burgau.