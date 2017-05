Eine kleine Nachtmusik im Schenkel-Schoeller-Stift

Niederau. Unter dem Leitwort „Eine kleine Nachtmusik“ gibt die Pianistin Supriya Sen Sarma am Mittwoch, 14. Juni, ein Klavierkonzert im Schenkel-Schoeller-Stift in Niederau. Ab 15 Uhr spielt die Musikerin Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin und anderen. Der Eintritt ist frei.

Supriya Sen Sarma wurde in Kalkutta geboren und wuchs bei deutsch-indischen Eltern auf. Ersten Klavierunterricht bekam sie bei Ruth Weiss an der Musikschule Düren. Danach folgten Stationen bei Dietmar Schlapertz und Heribert Koch. Letzterer hatte sie auf ein Studium an der Musikhochschule Köln vorbereitet.

Nach einem sehr guten Abschluss im Hauptfach Klavier bei Professor Weinrebe arbeitet Supriya Sen Sarma als Klavierbegleiterin von Sängern und Instrumentalisten. Sie hat lange mit der Sopranistin Anna Herbst gearbeitet. Seit vielen Jahren ist sie Pianistin beim Salonorchester Rurland unter der Leitung von Jürgen Reimann sowie beim Eltern-Lehrer-Chor der St.-Angela-Schule unter der Leitung von Willi Schumacher.

Seit 2012 ist sie Pianistin in der Rurland Big-Band unter der Leitung von Christine Kleinlosen. Neben Klavier betrieb sie Studien in Gesang, Klarinette und Percussion mit Schlagzeug. Außerdem absolvierte sie Begleitstudien in Chorleitung und Orchesterbegleitung und hat Abschlüsse in Liedspiel und Improvisation sowie im Song-Writing und schreibt inzwischen Texte und Popsongs.

Seit vielen Jahren spielt sie Konzerte mit dem „Dürener Salonswingtett“ mit Spezialisierung auf Wiener Kaffeehausmusik und arbeitet mit der Sängerin Rahimi zusammen. Häufig tritt sie in sozialen Einrichtungen auf. Hin und wieder spielt sie Orgel.

In ihrer Jugend nahm sie erfolgreich am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil. Besonders sind ihre aktiven Teilnahmen an den Meisterkursen von Professor Peter Feuchtwanger, der in der britischen Hauptstadt London tätig ist, zu erwähnen.