Boisdorf/Kufferath - Eine gute Jugendarbeit bei der KG „Boisdorfer Jecke“

Boisdorf/Kufferath.

Die KG „Boisdorfer Jecke“ ist eine der kleinsten Karnevalsgesellschaften in Düren. Sie veranstalteten ihre Kostümsitzung in der Jugendhalle in Kufferath. Durch das Programm in der gut gefüllten Halle führten „Jecke“-Vorsitzende Sandra Beyel und Moderator Matthias Büchel.