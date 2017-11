41 neue Mitglieder im vergangenen Jahr

Tobias Esser und Kumsal Günel sind die beiden Vorsitzenden der Jusos im Kreis Düren. Esser ist 20 Jahre alt, lebt in Langerwehe und studiert Biologie an der RWTH Achen. Günel (20) lebt in Düren und macht nächstes Jahr Abitur.

Die Jusos im Kreis Düren haben mehr als 220 Mitglieder. Allein im vergangenen Jahr sind 41 junge Leute neu eingetreten. Tobias Esser nimmt am Wochenende am Juso-Bundeskongress in Saarbücken teil.