Düren - Eine fette Badesee-Party mit „Culcha Candela“

Düren.

„Wir sind gekommen, um mit ganz Düren eine fette Party zu feiern! Wisst ihr eigentlich, was für eine geile Location das hier ist?“ Die Menge jubelt. Rund 1700 sind am Samstagabend zum Badesee gekommen, um genau das zu tun, was „Culcha Candela“-Sänger Johnny Strange gerade von ihnen gefordert hat: Party machen!