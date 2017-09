Düren.

Das Motto der Partnerschaftsmeile rund um die Annakirche hätte besser nicht sein können: „Miteinander, füreinander in der einen Welt“ stand über dem Treffen Dürens mit seinen Partnerstädten – außer Karadeniz Eregli in der Türkei hatten alle befreundeten Orte, also Cormeilles und Valenciennes (beide Frankreich), Jinhua (China), Gradaac (Bosnien-Herzegowina), Altmünster (Österreich) und Stryj (Ukraine), eine Delegation zum Stadtfest entsandt.