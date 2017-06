Ein Unfall war nicht genug: Fahrer flüchtet nach mehreren Delikten

Niederzier/Oberzier.

Am Samstagabend blieb es für einen Autofahrer in Niederzier nicht nur bei einem Unfall. Nach einem Zusammenstoß mit einem weiteren Auto an der Kreuzung „Großes Tal“ gegen 22:40 Uhr flüchtete der BMW-Fahrer Richtung Arnoldsweiler. Auf seiner Flucht kollidierte er am Ortseingang von Oberzier mit einem Verkehrsschild.