Düren.

Knapp 5,5 Millionen Euro will die Stadt Düren im Rahmen des Masterplans in die Hand nehmen, um den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) komplett neuzugestalten. Genau betrachtet ist es sogar ein Schritt zurück in die Vergangenheit, denn der ZOB soll da angesiedelt werden, wo er sich früher schon befand: auf dem Bahnhofsvorplatz.