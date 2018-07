Merzenich . Die SPD in Merzenich möchte, dass die Gemeinde einen Friedwald errichtet, und sie hat einen entsprechenden Antrag gestellt.

Da die bestehenden Friedwälder wie zum Beispiel den Ruhehain in Hürtgenwald recht weit von Merzenich weg seien, möchte die SPD, dass die Gemeinde – möglicherweise auch mit Nachbarkommunen – nach einem Standort sucht.

Die SPD sieht einen möglichen Ort auf der brachliegenden Friedhofsfläche in Girbelsrath. Ein Friedwald ist eine Alternative zum Friedhof, in dem die abbaubare Urne an den Wurzeln von Bäumen beigesetzt wird.