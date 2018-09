Region - Ein alter Werkstoff in neuem Gewand: Eröffnung des neuen Papiermuseums

Informationen

Das Papiermuseum in Düren, Wallstraße 2-8, wird am Sonntag, 9. September, eröffnet. Die Feier findet von 12 bis 18 Uhr auf dem Museumsvorplatz statt. In der Eröffnungswoche bis 16. September ist der Eintritt frei. Die Ausstellungsräume sind dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Donnerstags zusätzlich von 17 bis 19 Uhr.



Erwachsene zahlen acht Euro, im Kombi-Ticket mit dem Leopold-Hoesch-Museum zehn Euro. Schüler und Studierende bis 25 Jahre können die Ausstellung kostenlos besuchen. Es gibt gesonderte Tarife für Gruppen und Menschen mit Behinderungen. Das komplette Museum ist mit Rollstühlen, Kinderwagen oder Rollatoren befahrbar.



In der Papierwerkstatt findet ein großer Teil des museumspädagogischen Programms statt. Hier können jedoch auch Einzelbesucher kreativ werden und Kinder eine Malpause einlegen. Außerdem gibt es dort Kurse und Gesprächsrunden.



Alle Texte in der Ausstellung gibt es in deutscher und englischer Sprache. Es gibt ein interaktives Begleitbuch zur Ausstellung. Die Macher der Ausstellung glauben, dass auch kleine Kinder im Museum Freude haben können, die Infos sind aber eher für Kinder ab dem Schulalter geeignet.



Am Mittwoch, 12. September, gibt es ab 17 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Museum als außerschulischem Lernort für Lehrer und Erzieher. Am Donnerstag, 13. September, 19 Uhr, findet ein Museumsdialog „Papier – Material der Zukunft“ statt.



Mehr Infos zu den Angeboten im Museum: www.papiermuseum-dueren.de