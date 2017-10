Konzertabende am

4. und 11. November

Das erste Konzert gibt die „Buureband“ am Samstag, 4. November, ab 20.11 Uhr im „Alt-Birkesdorf“ in Birkesdorf, das zweite am Samstag, 11. November, ab 20.11 Uhr im „Franziskaner“ in Düren.

Karten gibt es in der jeweiligen Gaststätte und bei der Band (Telefon0177/6855828, E-Mail: kontakt@buureband.de).