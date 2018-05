Schmidt.

„Man muss sich bewusst werden, man hat nur dieses eine Leben und das sollte man so leben, wie man möchte“, sagt Tanja Rongen. Diesen Mut und diesen neuen Fokus möchte sie an die Betrachter ihrer Heimat-Bilder weitergeben. Am 20. und 21. Mai veranstaltet sie ihre erste eigene Ausstellung ihrer Fotografien in Schmidt, direkt neben der Bauernstube.