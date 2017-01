Bergheim.

Die Geschichte von Josef Schüll bei der Marianischen Schützengesellschaft Lange- broich-Bergheim hat zwei Kapitel. Nach den ersten 15 Jahren hatte er 1980 erst einmal genug vom Schützenwesen und trat aus. Doch dann, vor 20 Jahren kehrte er in die Bruderschaft zurück, und zwar mit jeder Menge Einsatz. Seither packt er vor allem am Schützenheim kräftig an, ist Vereinsmalermeister und inoffizieller Chefhandwerker des Vereins.