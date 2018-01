Düren.

Geburtstagsglückwünsche mit Bildern in den Westerwald und ins Allgäu, ein Geburtstagsbrief nach Köln-Porz, ein Brief nach Heiligenstadt. So lautet die Vermisstenliste des Ehepaares Hehl aus Düren. Sie schrieben an Verwandte und Freunde, die Grüße und Fotos kamen aber anscheinend nicht an.