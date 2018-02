Düren.

Es ist der 18. Oktober 2016. Nesrin Emre (Name von der Redaktion geändert) steht in einem Friseursalon – ihrem Arbeitsplatz – mitten in Düren am Wirteltorplatz, als plötzlich die Tür aufgeht und ihr Mann hereinstürmt. Mit einem Schuss in den Kopf streckt er die damals 27-Jährige nieder und richtet sich dann selbst. Wie durch ein Wunder überlebt die Frau. Doch ihre Leidensgeschichte ist damit noch nicht beendet.